اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح الآن بالاسم ورقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2022/2023 بالمحافظة بنسبة نجاح 77.5%، و57.2 % للمنازل. وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والأستاذ عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والأستاذ إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح. للإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة مطروح اضغط هنا