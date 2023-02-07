شكرا لقرائتكم خبر عن حينما تغضب الطبيعة.. أسوأ 16 زلزالا منذ عام 1998 حتى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر تركيا وسوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص في البلدين، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا، حيث يبحث رجال الإنقاذ الذين يعملون في البرد والثلوج عن أشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المهدمة.

ورصدت وكالة أسوشيتد برس بعض من أكثر الزلازل فتكًا بالعالم خلال الـ 25 عامًا الماضية فيما يلي:

22 يونيو 2022

مقتل أكثر من 1100 شخص في أفغانستان نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة.

14 أغسطس 2021

زلزال بقوة 7.2 درجة يقتل في هايتي أكثر من 2200 شخص.

28 سبتمبر 2018

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب إندونيسيا ، وتسبب في تسونامي ومقتل أكثر من 4300 شخص.

25 أبريل 2015

مقتل أكثر من 8800 شخص في نيبال جراء زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

11 مارس 2011

زلزال بقوة 9 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص.

12 يناير 2010

مقتل أكثر من 100 ألف شخص في زلزال بلغت قوته 7.0 درجات في هايتي، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن العدد وصل إلى 316 ألف قتيل.

12 مايو 2008

زلزال بقوة 7.9 درجة يضرب شرق سيتشوان في الصين ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 87500 شخص.

27 مايو 2006

مقتل أكثر من 5700 شخص عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جزيرة جاوة بإندونيسيا.

8 أكتوبر 2005

زلزال بقوة 7.6 درجة يقتل أكثر من 80 ألف شخص في منطقة كشمير الباكستانية.

28 مارس 2005

زلزال بقوة 8.6 درجة في شمال سومطرة في إندونيسيا يقتل نحو 1300 شخص.

26 ديسمبر 2004

زلزال بقوة 9.1 درجة في إندونيسيا يتسبب في حدوث تسونامي في المحيط الهندي ، مما أسفر عن مقتل حوالي 230 ألف شخص في اثنتي عشرة دولة.

26 ديسمبر 2003

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب شرق إيران ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص.

21 مايو 2003

مقتل أكثر من 2200 شخص في زلزال بقوة 6.8 درجة في الجزائر.

26 يناير 2001

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب ولاية جوجارات بالهند ، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.

17 أغسطس 1999

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب مدينة إزميت التركية ، ما أسفر عن مقتل 18 ألف شخص.

30 مايو 1998

مقتل أكثر من 4000 شخص بعد زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب إقليم بدخشان بأفغانستان.