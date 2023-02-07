شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر المواطنين من التواجد خارج المنزل في البرد لتجنب الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التواجد خارج المنزل فى البرد والرياح والأمطار لفترة طويلة لتجنب الإصابة بالأمراض نتيجة البرد الشديد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التعرض للطقس البارد، خارج المنزل أو داخله، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الإصابات البدنية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع انخفاض درجات الحرارة وموجات البرودة.

وأشار"عبدالغفار" إلى أن انخفاض درجة حرارة الجسم في أجواء الشتاء الباردة، قد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، لذلك لابد من تدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء، من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة، وعدم التواجد لفترة طويلة في البرد والرياح وتحت تساقط المطر.

ووجه عددًا من النصائح للوقاية من تعرّض الجسم للبرودة وتداعياتها، مؤكدًا ضرورة تحديِد وقت الخروج في الطقس البارد، أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس وقراءات برودة الرياح، والحرص على ارتداء طبقات متعددة من الملابس.

وأكد متحدث الصحة ضرورة أن تكون الملابس الخارجية واقية من الرياح والماء، وتغيير الملابس المبللة، في أسرع وقت ممكن، وكذلك الحرص على ارتداء غطاء للرأس يغطي الاذنين بالكامل، لمنع تسرب حرارة الجسم من الرأس والوجه والرقبة، ولمنع إصابة جلد الرأس بإصابات الصقيع.

ولفت إلى أهمية ارتداء القفازات المُبطّنة والملتصقة بالأصابع بدلاً القفازات العادية، وارتداء الجوارب المبطنة، والتي تمتص الرطوبة وتشكل عازلاً، مع ارتداء أحذية تُقاوم تسريب الماء في أوقات تساقط الأمطار.

ونوه "عبد الغفار" إلى ضرورة مراقبة ظهور أي علامات للتثليج في الجلد، وخاصة في جلد أصابع اليدين والقدمين والأذنين والأنف والخدين والذقن، ويتم التوجه إلى مكان دافئ إذا لاحظ الشخص أي من تلك العلامات.