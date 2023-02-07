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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

 

• الدكتور أحمد محمد كمال محمود المنشاوي رئيسًا لجامعة أسيوط.

• الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتورة غادة فاروق حسن سعد نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتور سعيد حامد عبادي محمود نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتورة داليا منصور حامد أحمد منصور عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس.

• الدكتور أشرف السيد عبدالمعبود غريب عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.

• الدكتور عبير أحمد محمد عطية عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

• الدكتور أيمن حافظ محمد عامر عيسى عميدًا لكلية الزراعة بجامعة المنوفية.

• الدكتور نعيم محمد فوزي محمد محمود سلامة عميدًا لكلية التربية بجامعة المنوفية.

• د.أسامة صلاح فؤاد محمد عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

• الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو عميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

• الدكتور عطية محمود محمد الطنطاوي عميدًا لكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.

• الدكتور محمد أحمد محمد نجاتي عثمان عميدًا لكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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