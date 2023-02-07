شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: • الدكتور أحمد محمد كمال محمود المنشاوي رئيسًا لجامعة أسيوط. • الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث. • الدكتورة غادة فاروق حسن سعد نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. • الدكتور سعيد حامد عبادي محمود نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. • الدكتورة داليا منصور حامد أحمد منصور عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس. • الدكتور أشرف السيد عبدالمعبود غريب عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم. • الدكتور عبير أحمد محمد عطية عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية. • الدكتور أيمن حافظ محمد عامر عيسى عميدًا لكلية الزراعة بجامعة المنوفية. • الدكتور نعيم محمد فوزي محمد محمود سلامة عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية. • د.أسامة صلاح فؤاد محمد عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها. • الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو عميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. • الدكتور عطية محمود محمد الطنطاوي عميدًا لكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. • الدكتور محمد أحمد محمد نجاتي عثمان عميدًا لكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش.