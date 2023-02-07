شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء بنسبة نجاح بلغت 75.26%. للأطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الأقصر اضغط هنا

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، ونتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 81.25%.

وأيضاً اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهنى بنسبة نجاح بلغت 76.7%، وتقدم محافظ الأقصر بالتهانى لكافة الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح والتميز في حياتهم العملية والعلمية.

وأوضح دكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر انه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 17590 طالب وطالبة حضر منهم 17489 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن كافة اعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقاً للتوجيهات الصادرة من وزراة التربية والتعليم.

وكان قد صرح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، من تصحيح الأوراق وتم تجميع وتقدير الدرجات للطلبة لنتيجة لفصل الدراسى الأول للعام 2022/2023، وجارى إعلان تفاصيل النتيجة بعد اعتمادها رسمياً من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وكان قد تفقد وكيل تعليم الأقصر، مقر تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موضحاً أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، حيث أنها حصاد فصل دراسي بأكمله، وينتظر ثماره الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك من اجتهدوا في تدريسهم من المعلمين.

كما وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، كافة المعلمين المشاركين في التصحيح بضرورة الالتزام بالحضور المبكر، وعدم رفع الصوت داخل غرف التصحيح، وكذلك عدم الانشغال باستقبال مكالمات هاتفية إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب الأحاديث الجانبية التي تسرق الوقت، ومراعاة الخطة الزمنية لتصحيح كل مادة، كما أوصى بضرورة تحري الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصاً على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات في الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة في ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.