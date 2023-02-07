شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ رضيع سورى تحت الأنقاض.. مشاهد مضيئة من فاجعة زلزال تركيا وسوريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرقام ومشاهد مفجعة خلفتها كارثة زلزال تركيا وسوريا الذى يعد الأقوى منذ مرور قرن كامل بقوة 7.8 ريختر ووصول عدد الضحايا حتى الآن لأكثر من 6000 قتيل وآلاف الجرحى فى البلدين وامتد تأثير هذا الزلزال المدمر إلى أكثر من 14 دولة أخرى مثل قبرص ولبنان وليبيا ونصحت إيطاليا وإسبانيا مواطنيها بالابتعاد عن المناطق الساحلية.

ومن المشاهد المؤثرة فى هذه الكارثة فيديو عملية إنقاذ طفل مولود حديثا من تحت أنقاض مبنى تهدم من جرّاء الزلزال ووفق التعليقات الواردة على الفيديو فإنه صوّر فى إحدى مناطق ريف حلب التى تضررت بشدة وقيل إن والدة الطفل توفيت بعد الولادة مباشرة.

وفى تركيا بعد أكثر من 24 ساعة على الزلزال أنقذت فرق الطوارئ صبيا 14 عاما من تحت الأنقاض فى مدينة "كاهرمنمراس" ونقله لأحد المستشفيات ولم تتضح حالته بعد وأيضا تم العثور على النجم الغانى كريستيان أتسو مهاجم فريق هاتاى سبور التركى حيا تحت الأنقاض بعد إنقاذه من تحت مبنى مدمر نتيجة الزلزال ونقله للمستشفى.