شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.26% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023، بنسبة نجاح 75.26%، وذلك بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عقب انتهاء أعمال التصحيح وتقدير وتجميع الدرجات.

وكان قد صرح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، من تصحيح الأوراق، وتم تجميع وتقدير الدرجات للطلبة لنتيجة لفصل الدراسى الأول للعام 2022/2023، وجارى إعلان تفاصيل النتيجة بعد اعتمادها رسمياً من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لـ"الخليج 365"، أنه اقترب رجال المديرية من نهاية أعمال تجميع وتقدير الدرجات، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة وطرحها عبر لينك المديرية للجميع، فور نهاية التصحيح وتحديد قائمة أسماء الأوائل للتيرم الأول بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمقرر لها منتصف الأسبوع المقبل.

وكان قد تفقد وكيل تعليم الأقصر، مقر تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موضحاً أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، حيث أنها حصاد فصل دراسى بأكمله، وينتظر ثماره الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك من اجتهدوا فى تدريسهم من المعلمين.

كما وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، كافة المعلمين المشاركين فى التصحيح بضرورة الالتزام بالحضور المبكر، وعدم رفع الصوت داخل غرف التصحيح، وكذلك عدم الانشغال باستقبال مكالمات هاتفية إلا فى حالات الضرورة القصوى، وتجنب الأحاديث الجانبية التى تسرق الوقت، ومراعاة الخطة الزمنية لتصحيح كل مادة، كما أوصى بضرورة تحرى الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصاً على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات فى الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة فى ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.