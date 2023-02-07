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الرئيس السيسي يعزى بشار الأسد فى ضحايا الزلزال.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد.

 

 

- أعرب الرئيس عن خالص التعازى فى ضحايا الزلزال المدمر الذى وقع أمس 

- متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين

- أكد الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق فى هذا المُصاب الأليم

- وجه الرئيس السيسى بتقديم جميع أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة فى هذا الصدد إلى سوريا

 -أعرب الرئيس السورى عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسى

- مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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