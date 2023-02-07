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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعزى بشار الأسد فى ضحايا الزلزال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد.
- أعرب الرئيس عن خالص التعازى فى ضحايا الزلزال المدمر الذى وقع أمس
- متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين
- أكد الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق فى هذا المُصاب الأليم
- وجه الرئيس السيسى بتقديم جميع أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة فى هذا الصدد إلى سوريا
-أعرب الرئيس السورى عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسى
- مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين