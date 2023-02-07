شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كرواتيا يزور معبد أبو سمبل فى جولة سياحية برفقة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل معبد أبو سمبل جنوب مصر، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش وقرينته فى جولة سياحية للتعرف على الآثار المصرية والحضارة الفرعونية القديمة.

ووصل رئيس جمهورية كرواتيا والوفد المرافق له على متن طائرة خاصة لمطار أبوسمبل الدولى، وكان فى استقبالهم وفد من محافظة أسوان ووزارة السياحة والآثار، وقدموا لهم الهدايا التذكارية ترحيبا بالضيوف، بجانب تقديم عرض فنى لفرق الفنون الشعبية على النغمات النوبية والفلكلور الأسوانى المميز.

وتجول الرئيس الكرواتى داخل معبد أبوسمبل جنوب أسوان برفقة قرينته، وتعرفا من خلال شرح وافى لمسئولى الآثار على أسرار الحضارة الفرعونية القديمة التى جسدها رمسيس الثانى داخل معبده الكبير بمدينة أبوسمبل وسر ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل المعبد فى ظاهرة فلكية نادرة تتكرر مرتين فقط كل عام.

كما تضمنت الجولة، تفقد المعبد الصغير لنفرتارى زوجة رمسيس الثانى، والتقاط الصور التذكارية داخل المعبد، بعد أن استقل الرئيس وقرينته سيارات الجولف للتجول داخل المعبد الأثرى، قبل أن يغادرا المعبد متجهين إلى مدينة الأقصر بواسطة طائرة خاصة.

ويشار إلى أن معبد أبوسمبل جنوب أسوان، يستعد لاحتفالية "تعامد الشمس" 22 فبراير الجارى، واستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم وداخل مصر لمتابعة ورصد الظاهرة الفلكية النادرة بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بمدينة أبوسمبل فى ظاهرة فريدة تتكرر مرتين فقط كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر.