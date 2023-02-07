شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة "الأسقفية" يقدم التعازى للشعب السورى والتركى فى ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازى للشعب السورى والتركى فى ضحايا الزلزال الذى وقع بالأمس .

وأعرب رئيس الأساقفة عن حزنه لفقدان الكثير من الأرواح الأبرياء الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الكارثة والتى أخلفت الكثير من الدمار.

وأعلن رئيس الأساقفة عن خالص التعازى لذوى الضحايا متمنيًا الشفاء للجرحى ومصليًا أن تتمكن البلاد من السيطرة على هذه الكارثة البيئية.

تنظم وحدة تعليم الصم بالكنيسة الأسقفية دورة تدريبية مجانية لتعليم لغة الإشارة المصرية لموظفى إدارات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، بهدف تحسين التواصل مع الصم وضعاف السمع فى المجتمع، وذلك فى الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجارى.

وقالت دكتورة مارى إسحاق مديرة الوحدة: جاء هذا التدريب فى إطار سعى المركز لنشر لغة الاشارة المصرية بمختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية لدعم التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع ودمجهم فى المجتمع.

وأضافت دكتورة مارى: بدأ اليوم باستقبال اثنى عشر موظفا من إدارات مختلفة بالتضامن، وبحضور مدير إدارة مصر القديمة علا عادل، إذ تم تعريفهم بالجمعية وتاريخ إنشائها.

واختتمت دكتور مارى: تحرص الجمعية على تعليم الموظفين المحادثات الأساسية التى من الممكن أن يستخدمونها أثناء تعاملهم مع الصم بالتضامن الاجتماعى.