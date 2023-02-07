شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية اليوناني يشارك في احتفالية اليوم العالمى للغة اليونانية والان مع تفاصيل الخبر
وتبدأ الاحتفالية بكلمة مسجلة لنائب وزير الخارجية اليوناني " أندرياس كاتسانيوتيس"، تليها كلمة الأمين العام لشئون اليونانيين في الخارج والدبلوماسية العامة "يوانيس خريسولاكيس"، ثم يلقي سفير اليونان لدى مصر "نيكولاوس باباجورجيو" كلمة بهذه المناسبة.
يعقب ذلك مداخلات لأساتذة بارزين من جامعات "الأزهر والقاهرة وعين شمس"، يلقون من خلالها الضوء على جوانب تدريس اللغة اليونانية في مصر هبة النيل.
تتضمن الاحتفالية أيضاً كلمة منسقة التعليم اليوناني بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكلمة مدير المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، بالإضافة إلى عرض لمقاطع فيديو من تصميم وبطولة طلاب المدارس اليونانية.
يتخلل الاحتفالية مختارات من الأغاني اليونانية، بالإضافة إلى قصائد وأشعار يلقيها طلاب المدارس اليونانية وطلبة الجامعات المصرية.