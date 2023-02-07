شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة: المتحف الكبير رمز للتعاون وسيزيد أعداد زوار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير اليابان بالقاهرة، أوكا هيروشى إن افتتاح المتحف المصري الكبير GEM، الذي يُعد رمزًا جديدًا للتعاون بين اليابان ومصر، من المتوقع أن يحدث زيادة هائلة في أعداد الزائرين الأجانب إلى مصر، بما في ذلك اليابان.



جانب من الاحتفال بطقوس الشاى

وأضاف في كلمته بمناسبة الاحتفال بطقوس الشاي الياباني التقليدية في منزله بالقاهرة، أنه ناقش مع المسئولين المصريين سبل تعزيز نشر الثقافة اليابانية بشكلٍ أكثر والتعريف بسحر وجاذبية اليابان، وأيضًا زيادة تعزيز زخم التبادل الثقافي بين البلدين. وبعد تخفيف حدة القيود المفروضة على الأنشطة بسبب جائحة كورونا في مصر والخارج، أشار إلى عودة عروض الأفلام اليابانية بالقاعة متعددة الأغراض داخل السفارة وقبول الزيارات المدرسية للتعريف بالثقافة اليابانية منذ نهاية شهر يناير الماضي.

وأوضح أنه تم تنظيم "أمسية اللغة اليابانية" في منزله بهدف تعزيز التبادل بين مِمَن يدرسون اللغة اليابانية في سبع جامعاتٍ مصرية والمتدربين اليابانيين الذين يدرسون اللغة العربية في مصر.



جانب من طقوس الشاى

وحول حفل الشاي، قال السفير إن أسلوب وطريقة تقديم الشاي الياباني (سادو) قد تبدو للوهلة الأولى على إنها مجرد طقوس يتم القيام بها، إلا إنها تَعكس وتُلخص الثقافة اليابانية، كما أن الشعور بالاحترام تجاه الآخر والتعاطف معه، هو المعنى الحقيقي والمتأصل في جذورها.

وقال السفير إنه تم تنظيم الطقوس بجهود وتعاون أعضاء جمعية أوراسينكي تانكوكاي، وفي مقدمتهم طارق السيد، الذي يُعد الشخصية البارزة في تقديم الشاي الياباني (السادو) في مصر.

وأكد السفير أن أصل تسمية "تانكوكاي" وهى اسم الجمعية ، تأتي من معنى "التواصل والتفاعل بين العقول والقلوب الهادئة، التي لا تنفعل ولا تنجرف بالعواطف في أي حال، مثل تدفق المياه بهدوء، دون التفكير في أي شيء".



جانب من الفاعلية

وأوضح أن جمعية "تانكوكاي" لديها 112 مكان في الخارج في 37 دولة ومنطقة حول العالم. ولديها تاريخ حافل من الإنجازات، حيث قامت بتقديم الشاي الياباني للرئيس الأمريكي جورج بوش (الأب)، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما زاروا اليابان في الماضي، كما قامت بعمل طقوس تقديم الشاي الياباني في الخارج.



سفير اليابان مع وزيرة الثقافة

وحضر الحفل وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني و دكتورة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والاثار، ومحمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و دكتور محمود الشناوى رئيس جامعة الجلالة ، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، ومهندس مرزوق على أحمد رئيس الاتحاد المصرى للجود والايكيدو والسومو.



جانب من فاعلية طقوس الشاى

وتضمن الحفل عرض وشرح لمعانى طقوس الشاي اليابانية، وكيف أنها تمثل ترحيبا للضيوف وتعكس محبة اليابانيين للآخر.