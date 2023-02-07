شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا نيوز": الأعلى لتنظيم الإعلام يعلن سحب تراخيص قنوات تتجاوز القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت النشرة الإخبارية لقناة اكسترا نيوز، أن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن مجموعة من القرارات العاجلة بشأن تجاوزات القنوات والبرامج الرياضية، شملت هذه القرارات سحب تراخيص القنوات التي تتجاوز القانون، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية، وسيتم إرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر.

وأضافت القناة، أنه تقرر دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة تلك التجاوزات، ومطالبة القنوات بالتوقف الفورى عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

وأكد المجلس الأعلى للإعلام أنه لا يستهدف شخص بعينه أو نادى بعينه ولكن يدعو لعدم إثارة الكراهية.