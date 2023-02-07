شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 يختص بالإبلاغ عن أى انتهاك أو استغلال إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 يختص بالإبلاغ عن أى انتهاكات أو استغلال إلكترونى.

وأضاف المجلس القومى للطفولة والأمومة استمرار العمل بالخط الساخن لتلقى الشكاوى "خط نجدة الطفل 16000"، وأن الخط الساخن مستمر فى عمله لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى استقبال البلاغات أيضاً من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس.

وكانالمجلس القومى للطفولة والأمومة رصد من خلال خط نجدة الطفل 16000 وعبر مواقع التواصل الاجتماعى قيام بعض الطلاب فى عدد من المدارس بمحاكاة لعبة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا عليهم،وقد انتشرت بين الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتقوم اللعبة على أن الطفل يقوم بكتم أنفاسه وبشكل تدريجى يقلل دخول الأكسجين للرئتين والمخ حتى يفقد الوعى ويتم تصويره وبعدها يقوموا بإفاقته.

وناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة أولياء الامور بمتابعة أطفالهم وتعريفهم بمخاطر مثل تلك الألعاب على التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ورفع وعيهم بعدم محاكاة أى فيديوهات أو مشاهد يتلقونها عبر الانترنت، وبناء الثقة بينهم لحمايتهم من مخاطر تلك الألعاب القاتلة حماية لأطفالهم، وتعريفهم بأن محاكاة تلك الألعاب تؤدى إلى مشاكل وأضرار صحية قد تؤدى إلى الوفاة.