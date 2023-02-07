خليك واعى.. لا صحة لوجود عجز أدوية فى احتياجات المستشفيات الحكومية.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتى نفت تلك الأنباء.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012