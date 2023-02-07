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شكرا لقرائتكم خبر عن يربط 6 أكتوبر بالمهندسين.. شاهد محطة نقابة المهندسين بمونوريل غرب النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، صور توضح تقدم الاعمال بمحطة رقم 5 ( نقابة المهندسين ) بمشروع مونوريل غرب النيل، 6 أكتوبر، والجارى تنفيذه للربط بين مدينة 6 أكتوبر ومنطقة المهندسين بالجيزة.فى النقاط التالية نستعرض أبرز المعلومات عن المشروع:
1- يمتد من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة.
2- يمر بالطريق الدائرى – والمريوطية – والمنصورية- وطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- وهايبر وان والذى يخدم منطقة الشيخ زايد – وجهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - ومنطقة الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية.
3- يربط فى النهاية مع القطار الكهربائى السريع فى محطة نقابة المهندسين.
4- يربط مع محطة قطارات الصعيد فى محطة بشتيل.
5- يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم.
6- يشمل 13 محطة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة".
7- يربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
8- يخدم التوسعات الكبيرة فى مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ومناطق أكتوبر الجديدة.
9- يربط مونوريل 6 أكتوبر مع خط مترو الأنفاق للخط الثالث بمحطة وادى النيل.
10- محطاته هى "، وادى النيل – بشتيل – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- طريق الإسكندرية الصحراوى- مدينة الشيخ زايد – مول مصر - نقابة المهندسين - جهاز السادس من أكتوبر – السادات – جامعة الأهرام الكندية – أكتوبر الجديدة".
جانب من الاعمال
مونوريل محطف نقابة المهندسين
محطه نقابه المهندسين بمونوريل غرب النيل
محطة نقابة المهندسين بمونوريل غرب النيل