يربط 6 أكتوبر بالمهندسين.. شاهد محطة نقابة المهندسين بمونوريل غرب النيل

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، صور توضح تقدم الاعمال بمحطة رقم 5 ( نقابة المهندسين ) بمشروع مونوريل غرب النيل، 6 أكتوبر، والجارى تنفيذه للربط بين مدينة 6 أكتوبر ومنطقة المهندسين بالجيزة.

فى النقاط التالية نستعرض أبرز المعلومات عن المشروع:

1- يمتد من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة.

2- يمر بالطريق الدائرى – والمريوطية – والمنصورية- وطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- وهايبر وان والذى يخدم منطقة الشيخ زايد – وجهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - ومنطقة الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية.

3- يربط فى النهاية مع القطار الكهربائى السريع فى محطة نقابة المهندسين.

4- يربط مع محطة قطارات الصعيد فى محطة بشتيل.

5- يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم.

6- يشمل 13 محطة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة".

7- يربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

8- يخدم التوسعات الكبيرة فى مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ومناطق أكتوبر الجديدة.

9- يربط مونوريل 6 أكتوبر مع خط مترو الأنفاق للخط الثالث بمحطة وادى النيل.

10- محطاته هى "، وادى النيل – بشتيل – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- طريق الإسكندرية الصحراوى- مدينة الشيخ زايد – مول مصر - نقابة المهندسين - جهاز السادس من أكتوبر – السادات – جامعة الأهرام الكندية – أكتوبر الجديدة".