شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فى أسوان.. 1106 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 21 مليار جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلة نوعية أحدثتها مبادرة حياة كريمة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات فضلا عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية.

واستحوذت محافظات الصعيد على نسبة كبيرة من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة وفى قرى محافظة أسوان يجرى العمل على الانتهاء من مشروعات إسكان وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل وإنشاء مدارس جديدة وتطوير أخرى وكذلك تدشين محطات مياه شرب وصرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات.

وتشمل مشروعات المبادرة فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا ومن القرى المدرجة بأسوان قرية اقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 15 قرية فرعية وتابع بإجمالى 52 ألف نسمة وتشمل مشروعات هناك إنشاء مدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى ومركز الخدمات البريدية وكما تشمل المشروعات تبطين ترعة الأربعين بنسبة 100% لكل مشروع.

ومن ضمن مشروعات حياة كريمة بأسوان أيضًا إنشاء 31 مجمعا خدميا وزراعيا ومكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن.