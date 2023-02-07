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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديرها للحكومة اليابانية على مساندتها لتحسين جودة التعليم في مصر، معربة كذلك عن تقديرها لجمعية تكاتف ومجلس إدارتها كواحدة من الجمعيات التي تعتز بها وبنشاطها ومجهودها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في العمل على مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة أنها من الجمعيات التي تعمل على التنمية بالنسبة للأطفال والأهالي والصحة ورأس المال البشرى.
وقد أشاد السفير الياباني بالقاهرة بالدور القيم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني المصرية خاصة جمعية تكاتف، مؤكداً على أن هذا المشروع هو مثال آخر على اهتمام اليابان بالتعليم ومرحلة الطفولة المبكرة لما لها من تأثير على نمو الأطفال.
ومن جانبه عبر الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس جمعية تكاتف للتنمية عن سعادته بالتعاون مع سفارة اليابان مرة أخري، كما وجه الشكر للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على اهتمامها وتشجيعها الدائم للجمعية.
وأوضح بدراوي أهمية عمل الجمعية واهتمامها بأن تكون دائما كتلة حرجة في أي منطقة تعمل بها فبخلاف تطوير مدرسة أو روضة أطفال تبحث الجمعية عن وحدات صحية مدرسية بالمنطقة لتطويرها أيضا، مشيرا إلى اهتمام "تكاتف" بالاستدامة، فتظل تتابع العمل في أي مشروع لعدة سنوات بعد إنتهائه، لأن إتاحة بيئة آمنة للتعلم النشط وإتاحة معلمين وتعليم بجودة عالية هو مفتاح جودة التعليم، كما أكد أن مساندة الدولة في اهتمامها بمرحة الطفولة المبكرة سيحقق التنمية البشرية المطلوبة لمستقبل البلاد.
وزيرة التضامن خلال التوقيع
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي