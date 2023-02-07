شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس الجمعة 10 فبراير الجارى، على تنطلق الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023، ولا تأجيل لموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، موضحة أن السبت تنطلق الدراسة فى عدة مدارس ومحافظات وتنتظم الأحد فى جميع المدارس بإجمالى 25 مليون طالب وطالبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، موضحة أن العام الدراسي بدأ السبت 1/10/2022، وينتهي يوم الخميس 8/6/2023، ويستمر العام الدراسي الجديد لمدة 35 أسبوعًا.

وأوضحت الوزارة أنه تكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثانى، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور ،وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، على أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير وحتى الخميس 8/6/2023، وتكون الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي مستمرة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.