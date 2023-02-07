شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وكالة أنباء الكويت تؤكد عمق العلاقات المصرية الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم عمق وتميز العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر، وقالت: إن العلاقات الثنائية تشمل كافة المجالات خاصة الإعلامية منها.

وأشادت الدكتورة فاطمة السالم- خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت طارق حمدي- بالتوافق والتعاون المشترك والتوأمة بين وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) و(كونا).

وقالت رئيسة كونا إن المصداقية والدقة في تناول الأخبار هو المقياس الحقيقي لعمل الوكالات وهو ما يتميز به نظام العمل في (كونا) و(أ ش أ).. منوهة بالتعاون والتنسيق التام بين الوكالتين الذي يمتد عبر التاريخ منذ نشأتهما.

وأكدت الدكتورة فاطمة السالم أهمية تبادل الخبرات والتسهيلات والإمكانيات والتنسيق المشترك مع وكالة أنباء الشرق الأوسط للوصول إلى خدمة إعلامية متميزة تليق بالتاريخ والثقل الإعلامي في البلدين.

وأشار مدير مكتب (أ ش أ) بالكويت إلى أن مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت بدأ العمل به منذ بداية ستينيات القرن الماضي وهو من أقدم المكاتب الخارجية للوكالة لتغطية الأحداث والفعاليات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.