شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطاقة الذرية يستضيف وفدا طلابيا بمفاعل أنشاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية والمشرف على مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وفداً يضم 20 طالباً من المرحلة الثانوية من طلبة مدرسة الدكتور يحيى المشد الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والتي تضم مراحل التعليم الأساسي الأربعة رياض الأطفال والإبتدائي والإعدادي والثانوى.

وقالت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم إن مدرسة الدكتور يحيي المشد تم اختيارها لتكون أول مدرسة رسمية يزور طلابها مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ومركز البحوث النووية بأنشاص لعدة أسباب نظراً لارتباط أسمها بالعالم النووي المصري الدكتور يحيي المشد الذي يعد من الرعيل الأول لهيئة الطاقة الذرية، هذا بالإضافة أنها من افضل مدارس محافظة القليوبية وكذلك تطبيقها للتكنولوجيا الحديثة في الوسائل التعليمية وإنفرادها باحدث معامل اللغات والمعامل المتخصصة في العلوم.

وشملت الزيارة بعض المحاضرات التعريفية للطلبة عن أنشطة هيئة الطاقة الذرية وقدمها الاستاذة الدكتورة عبير امين حيث عرضت نشاط الهيئة في مجال استخدام النظائر المشعة في التشخيص والعلاج وكذلك عرض من دكتور محمد مصطفى عن انتاج النظائر المشعة وكذلك عرض من دكتور هاني الصنافيني، عن التعامل مع المخلفات المشعة كما تم عمل زيارة لبعض المنشآت بمركز البحوث النووية بأنشاص مثل مفاعل مصر البحثي الثاني ومصنع انتاج الوقود النووي.

وقد انشئت المدرسة عام 2008، وقد حصل طلابها على جوائز في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية والمحافظة، وكذلك الصعود للمراحل النهائية في مسابقة برنامج العباقرة، كما حصل أبناء المدرسة على مراكز متقدمة في مسابقة ناسا لعلوم البيئة والفضاء، كذلك حصول أحد طلبتها وهو الطالب أحمد شرف على منحة خارجية من جامعة ستانفورد.

وشارك فى الزيارة وكيلة المدرسة مرفت فرويز، كبير الأخصائيين الاجتماعيين والمسئول عن الزيارة محمد كمال وكذلك رئيس مجلس الأمناء، عبد النبي النديم، ونائب رئيس مجلس الأمناء، محمد نايل.

وفتح الدكتور عمرو الحاج والدكتور ياسر توفيق حديث مع الطلاب ومنهم الطالب عبد الله محمد حلمي المشارك في مسابقة ناسا بمشروع عن التغيرات المناخية والذي اختير من افضل 30 من المشاركين على مستوى المسابقة.

وتهدف الزيارة لزيادة أهتمام ووعي الشباب المصري خاصة طلبة المدارس والجامعات بأهمية البحث العلمي وكذلك دراسة التخصصات العلمية ذات الصلة بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الوقت الحالي والمستقبل خاصة في ضوء مضي الدولة في البرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء ودعم الدولة لأنشطة هيئة الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.