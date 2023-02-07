شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، إقامة معرض لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، بدءًا من الخميس الموافق 9/2/2023، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادى مصر بنادى حدائق الأهرام والذى يستمر على مدار ثلاثة أيام حتى يوم السبت الموافق 11 / 2 / 2023.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المعرض يقام بمشاركة 40 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن المعرض لن يكون مقتصرًا على أعضاء النادى بل سيكون مفتوح أمام الجمهور من خارج النادى لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والعارضين.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة حريصة على التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة نظمت من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، يوم أمس الإثنين، ملتقى توظيف، بحضور مسئول الموارد البشرية بإحدى سلاسل المطاعم، لتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة.

وسعت المحافظة من خلال الملتقى، إلى تمكين الشباب من الجنسين وإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع صاحب الشركة والعمل.