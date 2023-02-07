شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يتعاون مع يوتيوب لتعزيز بيئة آمنة لصانعات المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمى للإنترنت الآمن، أعلن المجلس القومى للمرأة عن تعاون يجمعه مع منصة يوتيوب فى مصر بهدف تعزيز بيئة أكثر أمانًا على المنصّة، وتشجيع عدد أكبر من صانعات المحتوى من النّساء للانضمام ومشاركة أفكارهنّ على YouTube.

و من خلال هذا التعاون، سيتم تنظيم سلسلة من الورشات التدريبية واللقاءات التى تساهم فى بناء مجتمع داعم من صانعات المحتوى وممثّلين عن المجلس القومى للمرأة وخبراء من YouTube.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة: سعداء بالشراكة مع منصة YouTube لتعزيز بيئة أكثر أمانًا للمرأة المصرية على المنصّة، خاصة فى ظل ما تعانيه المرأة من التعرض لأنواع مختلفة من العنف الإلكترونى مثل (التحرش والتنمر والابتزاز وغيرها) عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة"، مؤكدة أن تلك الوسائل أصبحت تتيح مساحة مفتوحة أمام الجميع لممارسة هذا العنف ضد المرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الدولة المصرية حرصت خلال السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، ويعمل المجلس على قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويحرص على توعية المرأة بحقوقها خاصةً عندما تتعرض لأى شكل من أشكال العنف عبر الإنترنت"، وتابعت : ونفخر أيضًا بتشجيع المزيد من صانعات المحتوى ودعمهن ورفع قدراتهن لتطوير مهاراتهن، وعرض محتوى هادف ومفيد للمرأة والمجتمع بشكل عام ".

ومن خلال هذا التعاون، سيتمّ تنظيم عدد من الورش التدريبية خلال العام ليتمكّن عدد أكبر من صانعات المحتوى من الاستفادة من الموارد المتوفرة لتطوير قنواتهنّ، والتعرف على مختلف الأدوات والميزات للبقاء بأمان على المنصة.

كما سيقوم فريق المجلس القومى للمرأة بعقد ورش عمل لصانعى المحتوى حول صناعة محتوى يراعى احتياجات المرأة ويرفع مستوى الوعى حول تمكين المرأة والعنف الإلكترونى ضد النساء والفتيات.

وسيتم كذلك تقديم سلسلة تدريبات "IamRemarkable" وهى مبادرة من Google تساهم فى تمكين النساء للاحتفال بإنجازاتهن، كما سينضمّ المجلس القومى للمرأة، وهو الجهة الأولى فى مصر، إلى برنامج "YouTube Trusted Flagger"، ومن خلال هذا البرنامج، سوف يتمكن المجلس من الإبلاغ المباشر للمحتوى المخالف للسياسات والذى سيٌمنح الأولوية من فريق YouTube المختص بمراجعة المحتوى من حول العالم واتخاذ القرارات الملائمة.

وتعليقًا على التعاون مع المجلس القومى للمرأة فى مصر، قال طارق أمين، رئيس الشراكات لدى YouTube فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن سعيدون جدًا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى مصر لنعمل معًا على تطوير بيئة آمنة لصانعات المحتوى من النساء وذلك عبر دعمهنّ لاكتساب المهارات اللازمة للنجاح، ودعوتهنّ للانضمام إلى دائرة واسعة من صانعات المحتوى والخبراء من YouTube لتبادل الأفكار والخبرات".

وتعليقًا على انضمام المجلس للبرنامج، قال هشام الناظر، مدير عام Google فى مصر: "إنّ برنامج "YouTube Trusted Flagger" هو بمثابة المرحلة الأولى من تعاوننا مع المجلس القومى للمرأة، حيث ستعقد سلسلة من الورشات التدريبية والفعاليات التى تهدف إلى تمكين المرأة وتشجيعها على مشاركة أفكارها مع العالم خلال الأشهر القادمة".