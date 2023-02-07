شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: رفضت مشاهد التدخين فى الدراما ولابد من إصدار قرار ملزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نهال عنبر، خلال مؤتمر إطلاق نتائج رصد انتهاك قانون مكافحة التبغ بالإعلان عن منتجات التدخين فى الدراما التليفزيونية المصرية والعربية خلال شهر رمضان 2022، إننى رفضت عمل مشاهد التدخين تماما واستطعت أن أصل بإقناع المخرج أن الغى مشاهد التدخين.

وأوضحت خلال الدراما التى يظهر فيها مشاهد تدخين التبغ نعلم الشباب والأطفال إزاى يمسك السيجارة، وإزاى يتناول المخدرات، مضيفة أنه لابد من إصدار قانون من المسئولين، مؤكدة "مش هينفع غير الحسم"، وأنا أول واحدة أشجع الحسم ونصل لرئيس الوزراء بقانون حاسم بمنع التدخين فى الدراما المصرية، موضحة أنا أمنع فى كل أعمالى أى مشاهد فيها تدخين، مشيرة إلى أن جميع الفنانين الذين ظهروا فى الأعمال الدرامية كانوا مدخنين شرهين، وبالتالى أصيبوا بسرطان بالرئة.

وقال الفنان طارق الدسوقى، إننا لو قضينا على الجهل سننهى جميع الأزمات والكوارث والسبيل الوحيد هو رفع الوعى ومن خلال الدراما والإعلام لنقل الثقافة والفنون والمعرفة وأخطر هذه الوسائل هى الدراما، لأنها تصل لملايين الناس وبسرعة كبيرة جدا وبقوة تأثير سريعة وكبيرة جدا، لأن الدراما تلعب دورا خطيرا جدا فى زيادة الوعى، لذلك يحدث غزو لهذه الدراما، وأوضح أن التدخين فى الدراما يمثل كارثة، ولابد من إصدار قرار بعدم ظهور مشاهد التدخين فى الدراما، ومنع هذه المشاهد لن تؤثر على الشكل الدرامى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إنه فى الولايات المتحدة، أصبح هناك وعى بالممارسات المعتادة التى يجب أن يسير عليها المواطنين بدون تذكرة دائما للمواطنين هناك.

يذكر أنه يعتبر عبء معدلات استهلاك التبغ من أعلى المعدلات في إقليم شرق المتوسط وفي جميع أنحاء العالم، وقد أظهر المسح السكاني في 2014 أن ما يقرب من نصف المصرين 43% مدخنين للتبغ، ويشهد التليفزيون المصري والعربي في شهر رمضان تنوعا كبرا في أنواع الأعمال الدرامية، ومع الأسف يظهر استخدام التدخين في الدراما كنهج غر مباشر للإعلان، لذلك قام فريق الدراسة برصد جميع المسلسلات المصرية التى تم عرضها فى رمضان 2022 وعددها 27 مسلسلا، بالإضافة إلى 10 مسلسلات عربية الأكثر مشاهدة من سوريا والسعودية والعراق والكويت ولبنان والمغرب، بلغت إجمالى مدة التدخين فى المسلسلات المصرية المعروضة ما يعادل 11.5 ساعة، وفى المسلسلات العربية المرصودة 4.8 ساعة.

وقد تنوعت أماكن التدخين فى المشاهد حيث بلغت نسبة المشاهد الداخلية الأماكن المغلقة 76% من المشاهد في المسلسلات المصرية، و78% في المسلسلات العربية المؤسف أنه ظهر التدخين في مشهدين في المدارس فى بعض المسلسلات المصرية.

من جانبه قال الشيخ مظهر شاهين إن التدخين ليس فيه مصلحة للإنسان، موضحا أن للدراما تأثيرا كبيرا فى المجتمع، ويمكن أن تصل بمشهد واحد لتحقيق الهدف وجعلوا التدخين بمثابة الساحر الذى يخفف الآلام والمشاكل فى الدراما المصرية، حيث توضح الدراما أن التدخين يمكن أن يحل جميع المشاكل ويظهر الفنان فى الدراما أنه كل ما يتعرض لأزمة يدخن السيجارة، موضحا أنه لابد من قانون لحسم المسألة فى الأعمال الدرامية والفنية.