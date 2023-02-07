شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: غلق موانئ العريش والبرلس والبوغاز والدخيلة بسبب حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالاستعداد الدائم والمستمرللمحافظات وتجهيز الفرق الخاصة للتعامل مع الأمطار والسيول، وأنتشار المعدات وأن تكون على أهبة الاستعداد، مع تطهير مصارف الأمطار أول، يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها محافظات القاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية وشمال سيناء والسويس ودمياط للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات المشار إليها، لتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.

وأشار تقرير غرفة عمليات الوزارة، إلى استمرار غلق كل من ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، وميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى ميناء البوغاز والدخيلة بمحافظة الإسكندرية نظراً لزيادة سرعة الرياح وارتفاع الامواج، بينما تم فتح ميناء السخنة بمحافظة السويس وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

كما أشار التقرير إلى توقف سقوط الامطار بمحافظة الاسكندرية على أحياء ( منتزه ثان –شرق- وسط - الجمرك- عامرية ثان-عامرية أول)، وانتهت المحافظة من رفع كافة تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية وجارى العمل بالشوارع الداخلية والحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح، ولم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

كما أوضح التقرير استمرار رفع تجمعات المياه نتيجة سقوط الأمطار على محافظتى مطروح وكفرالشيخ، وتقوم المحافظات بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما شهدت محافظتا دمياط والقاهرة بأحياء (المرج والنزهة ومصر الجديدة وبولاق والأزبكية) سقوط أمطار خفيفية لم ترتق إلى تجمعات مع هدوء الحالة الجوية على جميع الأحياء.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول.