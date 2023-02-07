شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يلتقى الرئيس الكرواتى والوفد المرافق له والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - الرئيس الكرواتي: ندعم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والمشروعات المختلفة المساهمة فى تحقيق عوامل الاستقرار للشعب المصرى القاهرة - سامية سيد - الرئيس الكرواتي: ندعم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والمشروعات المختلفة المساهمة فى تحقيق عوامل الاستقرار للشعب المصرى مدبولي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكرواتيا.. ويشيد بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر فى المحافل الدولية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، على هامش زيارته الأولى إلى مصر، حيث عقدا لقاءًا بحضور توميسلاف بوشنياك، سفير كرواتيا لدى القاهرة، ووفد رسمي كرواتي. فيما حضر اللقاء من الجانب المصري، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير أيمن ثروت، سفير مصر لدى كرواتيا.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالرئيس الكرواتي، مُعربا عن تطلعه للارتقاء بآفاق العلاقات بين مصر وكرواتيا إلى مستوى أرحب، بما يسمح بمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي ميلانوفيتش على انضمام كرواتيا مؤخراً لمنطقتي "الشنجن" و"اليورو" اعتباراً من الأول من يناير 2023، مُشيدا بمسيرة بلاده ونجاحاتها على صعيد الاندماج داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأكد مدبولى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تمتد إلى ما قبل استقلال كرواتيا، مشيداً بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر في المحافل الدولية، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي والتوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن تطلع الحكومة المصرية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا إحدى الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن معه المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب، وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس الكرواتي عن تقديره لعلاقات التعاون التي تربط بلاده بمصر، مشيداً بنتائج مباحثاته أمس مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما شهدته من نقاش مثمر حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما أعرب الرئيس الكرواتي عن دعمه للجهود التي تبذلها الدولة المصرية على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والمشروعات المختلفة التى أسهمت فى تحقيق عوامل الاستقرار للشعب المصري.