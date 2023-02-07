شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا الآن بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا بعد اعتمادها من الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، نائبا عن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 74.13%، بحضور المهندس حمدى السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

وأعرب نائب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق، ومؤكدا حرص واهتمام الدولة على دعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

نتيجة الإعدادية

من جانبه، أوضح حمدى السيد، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 91227 طالبًا، حضر منهم 88135 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 65338 طالبًا، بنسبة نجاح 74.13%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا " قطاع جنوب " اضغط هنا ..

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا " قطاع شمال " اضغط هنا ..

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا " قطاع وسط " اضغط هنا ..