شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الثلاثاء، عبد الله باتيلي الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مقر وزارة الخارجية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد على تويتر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بذل مصر لجهود مكثفة لدفع العملية السياسية في ليبيا علي أساس احترام المؤسسات الشرعية والأطر القانونية وإرادة الشعب الليبى الشقيق.