خليك واعى.. لا علاقة بين هبوط كورنيش الإسكندرية وزلزال تركيا (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - نفى المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، وجود علاقة بين الهبوط الأرضى الذى أصاب رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية، وزلزال سوريا وتركيا.



خليك واعى

الشائعة:

ترددت أنباء بوجود علاقة بين الهبوط الأرضى الذى أصاب رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية وزلزال سوريا وتركيا

الحقيقة:

- نفى المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى تلك الشائعة

- أكد أن ما حدث برصيف الإسكندرية سببه الأمواج العاتية المُصاحبة لنوة الكرم التى تضرب المحافظة كل عام

- الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار

أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر

- انتهاء هيئة حماية الشواطئ من إصلاح الهبوط الأرضى الذى حدث نتيجة ارتفاع الأمواج المصاحبة لنوة الكرم