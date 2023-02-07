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خليك واعى.. لا علاقة بين هبوط كورنيش الإسكندرية وزلزال تركيا (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - نفى المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، وجود علاقة بين الهبوط الأرضى الذى أصاب رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية، وزلزال سوريا وتركيا.

 


خليك واعى

 

الشائعة:

ترددت أنباء بوجود علاقة بين الهبوط الأرضى الذى أصاب رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية وزلزال سوريا وتركيا

 

الحقيقة:

- نفى المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى تلك الشائعة 

 

- أكد أن ما حدث برصيف الإسكندرية سببه الأمواج العاتية المُصاحبة لنوة الكرم التى تضرب المحافظة كل عام

 

- الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار 

أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر

 

- انتهاء هيئة حماية الشواطئ من إصلاح الهبوط الأرضى الذى حدث نتيجة ارتفاع الأمواج المصاحبة لنوة الكرم

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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