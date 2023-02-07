شكرا لقرائتكم خبر عن غلق منزل كوبري التسعين بالتجمع الخامس فى الاتجاهين.. اعرف التحويلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال بمنطقة نفق التسعين بالاتجاهين لاستكمال أعمال مسار الأتوبيس الترددى بالحارة اليسرى من الطريق الدائرى الرئيسي، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

ـ القادم من المعادى تجاه طريق السويس تحويل الطريق الدائرى الرئيسى إلى الطريق الدائرى الداعم من رابط التجمع الخامس ما قبل كوبرى عمر سليمان ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال ما بعد منطقة " كايرو فيستفال".

ـ غلق منزل كوبرى التسعين للقادم من شارع التسعين الجنوبى فى إتجاه المعادى.

ـ غلق منزل كوبرى التسعين للقادم من محور المشير فى إتجاه الأكاديمية.

ـ القادم من أعلى طريق السويس إتجاه المعادى.

ـ تحويل الطريق الدائرى الرئيسى إلى الطريق الدائرى الداعم "مابعد كوبرى الفطيم فى إتجاه المعادى" ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال ما بعد أعلى نفق الجولف.

على أن يتم البدء بصفة تحريبية دون البدء فى تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12,5 صباح يوم الجمعة الموافق 10/2/2023 حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 12/2/2023، ومع التأكد من إستيعاب التحويلات لأحجام الحركة المرورية يتم البدء لمدة 17 يوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.