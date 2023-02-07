شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب سقط على الأرض خلال مشاركته فى مباراة كرة قدم بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مستشفى الزقازيق الجامعى الشاب محمد ياسر 18 سنة، مقيم فى قرية بردين التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، مغشيًا عليه وتوفى فور وصوله متأثرًأ بسكتة قلبية مفاجئة وتوقف بعضلة القلب.

وتبين من المعلومات الأولية أن الشاب المتوفى تعرض لحالة إغماء مفاجئة أثناء لعب مباراة كرة قدم رفقة عدد من أصدقائه فى أحد الملاعب بمركز شباب بردين، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة جراء توقف عضلة القلب.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى الزقازيق الجامعى، وبالعرض على جهات التحقيق فى قسم شرطة ثانٍ الزقازيق صرحت بالدفن.

وتستعد قرية بردين التابعة لمركز ومدينة الزقازيق مسقط رأس الشاب المتوفى لتشييع جنازته، حيث من المقرر أن يؤدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان عقب صلاة الظهر فى مسجد الغربى، ويتم الدفن بمقابر الأسرة فى القرية، فيما تتلقى الأسرة العزاء فى دار مناسبات الغربى فى قرية بردين.