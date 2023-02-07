نائب رئيس البنك الدولى تشيد بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إشادة مامتا مورثي نائب رئيس البنك الدولي، معربًا عن تقديره للتعاون المستمر والمثمر للبنك الدولي، والذي ساهم في دعم نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل بمصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن التأمين الصحي الشامل تجربة فريدة ونظام يواكب المعايير العالمية، بما يتضمنه من جوانب مختلفة، من البنية التحتية القوية للمنشآت الصحية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، واستحداث الخدمات الطبية بأحدث التقنيات وأساليب العلاج، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وغيرها من محاور العمل التي تسهم في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، وتعزز تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.