هيئة الدواء تحذر من استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة​



وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هناك عادات دوائية مغلوطة فيما يخص استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة، وأن استخدام تلك التركيبات ينتشر في بعض الأوساط الشعبية البسيطة، خصوصا بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، على اعتبار أن تلك التركيبات تعالج النحافة، وتجعل الوجه ممتلئا، وتزيد حجم الخدين، وتجعلهما أكثر احمرارا.​

وأشارت هيئة الدواء إلى أن الكورتيزون يسبب زيادة الوزن عن طريق تغيير توازن الماء في الجسم، إضافًة لتأثيره على عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم ويخزن الجسم من خلالها الدهون، والأحماض الأمينية، والبروتينات، والكربوهيدرات، والجلوكوز، وأنه يساهم في زيادة الوزن من خلال الآتي: زيادة الشهية، احتباس السوائل، تغيير مكان تخزين الدهون؛ فتزداد الدهون في البطن والوجه والرقبة، وأوضحت أن الوزن ينخفض مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون.​

وأهابت هيئة الدواء المصرية بعدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام الكورتيزون دون إشراف طبي، وشددت على ضرورة استخدامها في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط.​