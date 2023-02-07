شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3432 قتيلا و21 ألف إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حصيلة جديدة، أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3432 قتيلا و21103 إصابة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وتخشى السلطات من استمرار ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي وقع قبل فجر الاثنين والهزات الارتدادية حيث يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين تشابك المعدن والخرسانة.

وحذرت كاثرين سمولوود ، كبيرة مسئولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، من أن عدد القتلى قد يرتفع إلى أكثر من 20 ألف شخص.

وقالت سمولوود لوكالة فرانس برس: "هناك احتمال مستمر بحدوث المزيد من الانهيارات ، لذلك نرى في كثير من الأحيان زيادات تصل إلى ثمانية أضعاف الأرقام الأولية".

وأضافت "نرى دائمًا الشيء نفسه مع الزلازل ، للأسف ، وهو أن التقارير الأولية عن أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا ستزداد بشكل كبير في الأسبوع التالي."

ودفع الزلزال ، الذي كان مركزه إقليم كهرمان ماراس بجنوب شرق تركيا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) ، سكان دمشق وبيروت إلى الانطلاق بسرعة إلى الشارع وشعر به الناس في أماكن بعيدة مثل القاهرة.

وصرخ الناجون طوال الليل طلباً للمساعدة من داخل جبال الحطام حيث كافح المستجيبون الأوائل للمطر والثلوج.