شكرا لقرائتكم خبر عن موقع لرصد الزلازل: تسجيل 27 هزة أرضية على مستوى العالم منذ فجر الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع لرصد الزلازل، تسجيل 27 هزة أرضية على مستوى العالم منذ فجر الثلاثاء، نقلا عن مصادر إعلامية.

كانت السلطات التركية أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلا و20436 جريحا.

قال نائب الرئيس التركى فؤاد أقطاى فى مؤتمر صحفى، إن الحكومة أنشأت مستشفيات ميدانية فى جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وتم فتح طرق موازية للطرق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاى، مضيفا: خصصنا مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة فى الإخلاء والإنقاذ والدعم" مقدما الشكر إلى الدول التى أرسلت المساعدات لبلاده".

أعلن أقطاى وصول 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرض أكثر من 70 دولة الإسهام فى أعمال البحث والإنقاذ، كاشفا عن إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.

وتخشى السلطات من استمرار ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذى وقع قبل فجر الاثنين والهزات الارتدادية حيث يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين تشابك المعدن والخرسانة.

وحذرت كاثرين سمولوود، كبيرة مسئولى الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية فى أوروبا، من أن عدد القتلى قد يرتفع إلى أكثر من 20 ألف شخص.

وقالت سمولوود لوكالة فرانس برس: "هناك احتمال مستمر بحدوث المزيد من الانهيارات، لذلك نرى فى كثير من الأحيان زيادات تصل إلى ثمانية أضعاف الأرقام الأولية".

وأضافت "نرى دائمًا الشيء نفسه مع الزلازل، للأسف، وهو أن التقارير الأولية عن أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا ستزداد بشكل كبير فى الأسبوع التالي."