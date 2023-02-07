شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا ربما يصل إلى 23 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن عدد المتضررين بزلزال تركيا وسوريا قد يصل إلى 23 مليونا.

من جانبها وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع الإنساني في سوريا بأنه مروع ، معلقة بالقول: هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها".، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وقالت المتحدثة باسم جمعيات الصليب والهلال الأحمر لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة.

كان الهلال الاحمر السوري ناشد المجتمع الدولى لرفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال، كاشفا عن احتياج معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لتتمكن المنظمة من مواصلة عمليات الإنقاذ.

قال مسؤول الهلال الأحمر السوري في مؤتمر صحفى، "ليس لدينا معدات لرفع الأنقاض، ولا يمتلك الدفاع المدني أيضا معدات لإنقاذ المواطنين العالقين"، مؤكدا أن نتائج الزلزال "كارثية" وعدد الضحايا مرشح للارتفاع مع غياب المعدات وفرق الإنقاذ.

وكانت سوريا قد وجهت نداءً إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، معربة عن شكرها وتقديرها للدول والمنظمات التي أعربت عن تضامنها.