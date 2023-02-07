وزير الزراعة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار الفرص المتاحة فى الأنشطة الزراعية

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث آفاق الاستثمار فى مجال الزراعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العقبات أمام المستثمرين.

و استعرض القصير عددًا من الملفات المهمة فى المجال الاستثمار الزراعي سواء فى استصلاح الأراضى والمزارع السمكية، ومراكز تجميع الألبان، والتصنيع الزراعى والزيوت والانتاج الحيوانى والداجنى، والنباتات الطبية والعطرية والمخلفات الزراعية وغيرها من المجالات لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص لتحفيز المستثمرين.

وأوضح القصير أن مجال الاستثمار الزراعى مستقبله واعد وقطاع مستقر عالميا، خاصة فى ظل جهود الدول لتحقيق الأمن الغذائى لمواطنيها حيث تعتبر الزراعة هى المصدر الرئيسى للغذاء مشيرا إلى أن الوزارة طرحت على خريطة مصر الاستثمارية بهيئة الاستثمار 13 موقعا فى 9 محافظات لمشروعات الثروة الداجنة وغيرها من فرص الاستثمار.

ومن ناحيته استعرض "هيبة" الجهود التى اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار والحوافز التى تمنحها للمستثمرين وكذلك تسهيل الإجراءات مرحبا بالتعاون مع وزارة الزراعة نظرا لأهمية هذا القطاع الهام والذى يلقى اهتمام القيادة السياسية مؤكدًا أن الهيئة تسعى دائما إلى تحسين بيئة العمل وحل مشاكل المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية فى جميع المجالات.