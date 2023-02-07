شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي للموجات الدقيقة بالجامعة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات النسخة الأولى للمؤتمر الدولي للموجات الدقيقة والهوائيات في إفريقيا والشرق الأوسط في رحاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور الدكتور حلمى الغر أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة الألمانية.

في بداية كلمته، قدم الوزير التهنئة للجامعة الألمانية بالقاهرة على التنظيم المُتميز لهذا المؤتمر، موجهًا الشكر لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)؛ لدعمها لهذا المؤتمر الهام، واختيارها مصر لتكون الدولة المُضيفة لهذا المؤتمر؛ ليؤكد مكانة مصر وأهميتها، ودورها الريادي في المنطقة؛ كمركز للبحوث وبوابة لإفريقيا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات التي توفر فرصًا ثمينة للعلماء، والباحثين، والمُتخصصين، وصناع القرار للمعرفة الحديثة التي يُقدمها كبار الأساتذة والعلماء المُشاركون في المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسعى لتحقيق مُشاركة واسعة لممثلي الجهات والمنظمات العلمية من أكثر من 25 دولة مُشاركة في هذا المؤتمر، وخلق تفاعل وتبادل للخبرات بين العلماء والباحثين المُشاركين، بما يكفل توسيع آفاق التبادل المعرفي، والتفاعل مع أحدث التقنيات في مجالات الهوائي والميكروويف والبصري.

وخلال الموتمر، أكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر لديها مهمة واضحة لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تمت صياغتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلق بيئة مُشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تكون قادرة على إنتاج وتسويق المعرفة بكفاءة وفاعلية، فضلًا عن خلق مُناخ من المُنافسة العلمية القائمة على التميز، من أجل زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق نوع التنمية المُستدامة؛ لزيادة جودة حياة المواطنين.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه يتم تقديم العديد من البرامج، من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتشجيع ودعم البحوث المُبتكرة وتحقيق التعاون الدولي في هذا المجال، مثمنًا مُبادرات جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) تجاه العلماء بشكل عام والعلماء الإفارقة بشكل خاص، فضلًا عن تمكين المهندسين من الشباب، ودعم المرأة في مجال الهندسة، من خلال تقديم العديد من منح لحضور المؤتمرات الدولية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف منصور إلى أن انطلاق فعاليات المؤتمر تأتي في إطار التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية، ورفع مستوى الكفاءات، ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، من خلال الخروج بتوصيات من الخبراء والعلماء.

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية أن المؤتمر يعرض أكثر من 100 بحث علمي، تم انتقاؤها كأفضل أبحاث في هذا المجال، كما بلغ عدد الباحثين المُشاركين في المؤتمر ما يقرب من 450 عالمًا، ومهندسًا، وباحثًا في مجالات الموجات الدقيقة والهوائيات من إفريقيا، والوطن العربي، ومراكز الأبحاث المُتقدمة في أوروبا وأمريكا وأسيا، فضلًا عن تقديم 150 ورقة بحثية، كما يتيح المؤتمر الفرصة للمتفوقين من طلاب كليات الهندسة الإلكترونية والموجات الدقيقة؛ لتقديم مشاريعهم وعرض أفكارهم على اللجنة العلمية المختصة المشكلة من أكثر من 30 عالمًا، ومنح جوائز لأفضل المشاريع والأبحاث المقدمة.

شهد افتتاح المؤتمر كل من البروفيسور نونو كارفالو رئيس جمعية نظرية وتقنيات الميكروويف ( IEEE)، و ستيفانو ماسي رئيس جمعية الهوائيات وانتشار الموجات بمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع مصر، وعدد من وأعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة بالجامعة الألمانية والجامعات المصرية.