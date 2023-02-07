شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ شبكة صرف صحى بشارع ورش العمرة بحلوان تمهيدا لرفع كفاءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال الخاصة بمشروع تحسين شبكة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب و الصرف الصحي حيث تم الاعداد للدفع النفقي للفرعة والتي يبلغ قطرها 1800 مم بطول حوالي 300 م بشارع ورش العمرة بمشروع تحسين الصرف الصحي لمجمع عقد 3 بحلوان كما تم الانتهاء من حفر بيارة الدفع رقم 9 بشارع ورش العمرة.

وعن الأعمال الجارية حاليا بالشارع والتي تضم عمل 4 بيارات صرف صحي تم وضع جدول زمني تلتزم بها كافة الاطراف المشاركة والعمل على مراحل بالتنسيق مع الشركة المنفذة للاعمال بالتوازي مع اعمال الرصف للمسافات التي تم انتهاء المشروع بها .

و اوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية في كافة مشروعات الاحياء بالمنطقة الجنوبية و الجهود المبذولة بشأن جميع المشروعات المتعثرة لاعطاءها قوة دفع لاستكمالها وتنظيم الاعمال بها من خلال تحديد جداول زمنية يتفق عليها جميع الجهات لنهو الاعمال تنفيذا للخطة الممنهجة والموضوعة لتحسين كافة الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على رضاء المواطنين تجاه المشروعات المقامة .

ووجهت بضرورة السير بخطى سريعة لتنفيذ هذا المشروع بشارع العمرة للانتهاء من مشروع تحسين شبكة الصرف الصحي تمهيدا لاعمال الرصف و رفع كفاءة الطريق باعتباره من الشوارع الرئيسية المحورية التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين.