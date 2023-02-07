شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يوقع مع القومى لحقوق الإنسان برتوكول تعاون لرفع الوعى والان مع تفاصيل الخبر
وتطرق الدكتور محمد الخشت إلى الحديث حول المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي لم يعد يقتصر على الحق في حرية التعبير فقط، بل يتضمن أيضًا الحق في الرعاية الصحية، والحق في التعليم وحرية البحث العلمي، والحق في الحياة الكريمة، والرعاية الاجتماعية، والحق في السكن الكريم، والحق في الإبداع باعتباره جزءا من حقوق الإنسان، وأكد الدكتور محمد الخشت على أنه لا حقوق بدون واجبات.
وناقش الطرفان أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب الجامعي، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتنظيم ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بالجامعة بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة.