شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 22-25 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الموج من 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة.

كما تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.