التنمية المحلية: مبادرة "صوتك مسموع" تحل أكثر من 102,5 ألف شكوى بنسبة 97,2%

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القائمين على مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة وفروعها فى جميع المحافظات، باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، والتنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، مشيرا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة أن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018 تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التى تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين فى إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

ونوه اللواء هشام آمنة أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مما ساهم بشكل كبير فى تطوير قدراتها، والتوسع فى إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، الأمر الذى انعكس سريعًا على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعًا، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزًا ملحوظًا فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يناير 2023، أكد تلقى المبادرة 596 ألفًا و521 رسالة منذ انطلاقها منها 105 آلاف و497 شكوى، تم حل 102 ألف و540 شكاوى منها بنسبة 97,2% وجارى حل 2957 شكوى.

وأوضح الوزير أن المبادرة تلقت خلال شهر يناير 17 ألف و362 رسالة، منها 2286 شكوى تم حل 1853 منها بنسبة 81 %، وكانت أكثر الشكاوى هى الإشغالات وبلغ عددها 1071 شكوى، يليها شكاوى القمامة وبلغ عددها 936 شكوى، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 148 شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 69 شكوى، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 11 شكوى بالمحافظات، وتم احالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، اضافة الى27 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 24 شكوى، وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأوضح التقرير أن خدمة الواتس آب تلقت 12 ألفًا و990 رسالة، تضمنت 1936 شكوى تم حل 1585 شكوى منها بنسبة 81,8 % وجارى حل 351 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 4060 رسالة منها 305 شكوى تم حل 232 شكوى منها بنسبة 76 % منها 73، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 81 ألف 967 متابعًا.

وتلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 312 رسالة منها 45 شكوى، تم حل 36 منها بنسبة 80 %، وجارى حل 9 شكاوى، فيما تلقى الخط الساخن 570 اتصالًا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف، والتعديات على أراضى الزراعية وأملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد إضافة إلى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا ومخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة "حياة كريمة".

جدير بالذكر انه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected]