شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية: عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا ربما يرتفع إلى 20 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تداعيات زلزال تركيا وسوريا، وقالت إن رجال الإنقاذ بحثوا طوال الليل البارد عن الضحايا على أمل انتشال المزيد من الناجين من تحت الأنقاض بعد زلزال بقوة 7.8 درجة أدى إلى مقتل أكثر من 4900 شخص وتدمير آلاف المباني.

وتخشى السلطات من استمرار ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي وقع قبل فجر الاثنين والهزات الارتدادية حيث يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين تشابك المعدن والخرسانة.

وحذرت كاثرين سمولوود ، كبيرة مسئولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، من أن عدد القتلى قد يرتفع إلى أكثر من 20 ألف شخص.

وقالت سمولوود لوكالة فرانس برس: "هناك احتمال مستمر بحدوث المزيد من الانهيارات ، لذلك نرى في كثير من الأحيان زيادات تصل إلى ثمانية أضعاف الأرقام الأولية".

وأضافت "نرى دائمًا الشيء نفسه مع الزلازل ، للأسف ، وهو أن التقارير الأولية عن أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا ستزداد بشكل كبير في الأسبوع التالي."

ودفع الزلزال ، الذي كان مركزه إقليم كهرمان ماراس بجنوب شرق تركيا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) ، سكان دمشق وبيروت إلى الانطلاق بسرعة إلى الشارع وشعر به الناس في أماكن بعيدة مثل القاهرة.

وصرخ الناجون طوال الليل طلباً للمساعدة من داخل جبال الحطام حيث كافح المستجيبون الأوائل للمطر والثلوج.

وقام العمال بسحب الألواح الإسمنتية بعناية ووصلوا إلى الجثث بينما كانت العائلات اليائسة تنتظر أخبار أحبائها.

وفي غازي عنتاب ، وهي مقاطعة تركية على بعد حوالي 33 كيلومترًا من مركز الزلزال ، لجأ الناس إلى مراكز التسوق والملاعب والمساجد والمراكز المجتمعية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه تم تعبئة أكثر من 10 فرق بحث وإنقاذ من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التعافي. وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وروسيا والصين ومصر من بين الدول الأخرى التي قدمت المساعدة. ظهرت دعوات للمجتمع الدولي لتخفيف بعض القيود السياسية على دخول المساعدات إلى شمال غرب سوريا ، آخر جيب يسيطر عليه المتمردون في البلاد وواحدة من أكثر المناطق تضررًا.