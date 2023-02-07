شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الترم الثانى يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل للدراسة والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف قبل انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.
وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، تم إعلانها بعد انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة.
وأضاف الوزير، أن الوزارة انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.