شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الترم الثانى يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل لموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، موضحة أن السبت تنطلق الدراسة فى عدة مدارس ومحافظات وتنتظم الأحد فى جميع المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف قبل انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية، 26 يناير الماضى.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، تم إعلانها بعد انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.