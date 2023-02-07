شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستندات و6 خطوات لتركيب عداد مياه منفصل لشقتك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
أولا: المستندات المطلوبة
1-صورة من عقد الإيجار أو التمليك.
2- إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.
3- إيصال المياه الخاص بالعقار.
4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى.
5- حضور مالك الشقة شخصيا.
ثانيا: خطوات تركيب عداد منفصل منفصل
1- التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.
2- سداد قيمة رسوم المعاينة.
3- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.
4- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.
5- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية.
6- حصول المستفيد على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.
1- القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى.
2- يتيح التحكم في الاستهلاك الخاص بالعميل ومتابعة استهلاكه.
3- تقليل الفاقد.
4- العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.
5- التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ.
6- ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها.
7- العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام.
وأشارت الشركة في بيان لها، إلى فروع مراكز خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بوسط محافظة الجيزة، وجاءت كالتالي:
-المركز/ الكيت كات
العنوان/ ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر.
-المركز/ الجامعة
العنوان/ شارع النيل أمام الفورسيزون
-المركز/ أحمد عرابي
العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي
-المركز/ أرض اللواء
العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الاليزيه
-المركز/ جزيرة محمد
العنوان/شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش
-المركز/ المنيرة الغربية
العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة
-المركز/ الرماية
العنوان/شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات
-المركز/منشأة البكارى
العنوان/شارع منشأة البكاري قرية المنشية
-المركز/ هضبة الأهرام
العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه
-المركز/العمرانية
العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال
-المركز/ بولاق الدكرور
العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومارجرجس