شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأصناف الجديدة المستنبطة من الخضراوات؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استنبطت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 26 صنفا جديدا من تقاوي محاصيل الخضر، ضمن البرنامج القومي لتقاوي الخضر، وتنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، بمحطاتها البحثية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في انتاج تقاوي وبذور الخضر، محليا، لتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
1- شملت 11 محصولا تمثلت في "الفاصولياء، البطيخ، الكنتالوب، الخيار، الطماطم، البازلاء، اللوبيا، الفلفل، القثاء، الباذنجان، والكوسة".
2- يهدف البرنامج إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية.
3- تتميز الأصناف الجديدة بمقاومتها للأمراض وتحمل الإصابة الفيروسية، والملوحة، والجفاف، والنمو داخل وخارج الصوب الزراعية فى الأرض المكشوفة، وذات مواصفات جودة عالية وإنتاج يساوي أو يتفوق على الهجن المستوردة.
وأكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على البدء فى زراعة الأشجار بمنطقة المساكن بمدينة قنا ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" على مستوى الجمهورية، والتى تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وخلف حامد ومحمد رفعت، منسقى لجنة المبادرة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.
وقال محافظ قنا، إن زراعة هذه الأشجار تسهم فى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالمحافظة وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، مع تحقيق الاستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وذكر الداودى، أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجه بتكثيف الجهود والإسراع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم استلام 170 ألف شجرة "109 آلاف شجرة مثمرة، 61 ألف شجرة زينة"، مؤكدا أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وقام مسئولى الوحدات المحلية للمن والقرى بالبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها، مشيرا إلى أن الأشجار التى تم توزيعها على الوحدات المحلية شملت "36 ألف شجرة زيتون، و36 الف شجرة ليمون، و23 الف شجرة جوافة، و20 ألف شجرة كونو كاربس، و20 ألف شجرة كازورينا، و18 ألف شجرة كافور، و10 آلاف شجرة برتقال، وألفى شجرة يوسفى، وألفى شجرة رومان، وألفى شجرة فرشة الزجاج، وألف شجرة أكاسيا جاوكا".
محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
– الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء
– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع