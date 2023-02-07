شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: هزة أرضية ضربت قضاء بيجى فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر محلي في العراق، أن هزة أرضية ضربت فضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية" الفضائية العراقية مساء الإثنين، إن :"أهالي قضاء بيجي أبلغوا عن تعرض القضاء لهزة أرضية دون معرفة قوتها".

وأضاف المصدر أن "اهالي قضاء الشرقاط أبلغوا أيضا عن حدوث هزة أرضية".

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب أمس مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط، مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.