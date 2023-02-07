شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحقيق طلاب المدارس الفنية 75% من الدروس العملية شرط دخول الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2023، والمقرر انطلاقها 27 مايو المقبل للاختبارات النظرية و20 مايو 2023، موضحة أنه يشترط ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% للدروس العملية والتدريبات المهنية بصرف النظرعن سبب الغياب، إضافة إلى 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين للتقييم وفق منهجية الجدارات المهنية يشترط لحضور الطالب التقييم النهائي اجتياز جميع وحدات البرنامج للصف الثالث الثانوي وأيضا تحقيق نسبة الحضور المقررة وفقا للقانون.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة للطلاب المقيدين لدبلوم المدارس الزراعية يشترط لدخول الطالب الامتحان حصوله على 60% من الدرجة المخصصة للتدريبات فى المصانع " تخصص تصنيع زراعى وتخصص استصلاح أراضى وميكنة زراعية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أنه يتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2022، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات.

- 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى و60 جنيه عند التقدم للمرة الرابعة.

- 193 جنيهاً مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم نظام الثلاث سنوات، و248 جنيه لنظام الخمس سنوات.

- 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.

- 20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

- يسدد الطلاب رسم الامتحان والرسم الإضافي وخامات ومستلزمات الامتحان لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب .

- يسدد الطلاب عشرين جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج منازل - عمال تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات واصلاح العدد والأدوات الصغيرة .

- يسدد الطلاب خمس عشر جنيها عن كل طالب مقابل خامات الامتحان العملية لحساب مديرية التربية التابعة لها المدرسة.

- يحظر قيام أي طالب بسداد الرسم المقرر للامتحان خارج نطاق المدرسة المتقدم للامتحان عن طريقها ومحظور حظراً تاماً على أي مدرسة إيداع حصيلة الرسوم المحصلة من الطلبة لصالح الصندوق في أي بنك حتى لا تضيع على الصندوق في بنوك لا يتعامل معها ويصعب ردها.