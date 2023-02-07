شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء توجه بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار استعدادا للصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وجهت جميع شركات التوزيع التابعة لها بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء من التعرض لأى مشاكل فنية ناتجة عن سرقات التيار.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة القابضة للكهرباء أعدت خطة للاستعداد لفصل الصيف وبدء ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية تدريجياً بدءا من مارس المقبل، موضحا أن القضاء على سرقات التيار على رأس أولويات الشركة القابضة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر، إلى أن لجنة الضبطية القضائية بالشركة القابضة أعدت خطة لضبط المخالفين وتوجيه حماﻻت مكثفة لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي بشكل عام، والمنشآت التجارية بشكل خاص، وتستهدف القرى والمناطق العشوائية، كاشقا أن شركات توزيع الكهرباء تعمل على خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء واسترداد حق الدولة.

وأوضح المصدر، أن حماﻻت الضبطية القضائية تستهدف المنشآت التجارية بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والمصانع بالقرى والمناطق العشوائية، كاشفاً أن تبين وجود العديد من المخالفات وقيام بعض المحلات التجارية بوقف عداد الكهرباء واﻻعتماد على وصلات غير قانونية وعمل"ممارسة" بناء على متوسط اﻻستهلاك للتهر من سداد القيمة الفعلية للاستهلاك.