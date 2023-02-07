شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 7/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 13: 3
موعد صلاة المغرب 5:37 م
موعد صلاة العشاء 6:55
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:17
موعد صلاة المغرب 5:39 م
موعد صلاة العشاء 6:59 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:10
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:09 م
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:51 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:00
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:04 م
وقت صلاة المغرب 5:28 م
وقت صلاة العشاء 6:44 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:52